Dar kıyafet sistit demek

İdrar yollarının iltihaplanması olarak bilinen sistit, özellikle kadınlarda sık görülüyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, tedavi edilmediğinde böbrek ve mesanede kalıcı hasara yol açan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Sistitin tedavisi için antibiyotik kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Yurtsever, bu hastalığa karşı alınacak önemleri açıklıyor. Çok dar kıyafet giyilmemesini öneriyor. "İdrarınızı tutmayın. İdrar yapmayı kesinlikle ertelemeyin. Cinsel ilişki sonrasında ilk 10 dakika içinde idrarınızı yapın. Pamuklu iç çamaşırı giyin" diyor.