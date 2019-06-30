Aşkı çitletin!

İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyan kabak çekirdeği, aşk hayatına renk katıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Alzheimer riskini azaltır.
Göz ve cilt sağlığını korur.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Kalp ritmini düzenler.
Tansiyonu dengeler.
Prostat büyümesini engeller.
Saçları besler. Saç dökülmesini engeller.
Alzheimer riskini azaltır.
Göz ve cilt sağlığını korur.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Kalp ritmini düzenler.
Tansiyonu dengeler.
Prostat büyümesini engeller.
Saçları besler. Saç dökülmesini engeller.
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