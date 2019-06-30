Aşkı çitletin!

vitamin ve minerallerle sağlığı koruyanaşk hayatına renk katıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, afrodizyak etkisi gösteriyor.artırıyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Göz ve cilt sağlığını korur.Kalp ritmini düzenler.Prostat büyümesini engeller.