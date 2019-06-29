YANLIŞ beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemini tüketiyor. Toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında reflü ve ülser geliyor. Tedavisi ihmal edilen bu hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, dayanılmaz mide ağrısına neden olan ülserle ilgili TAKVİM okurlarını bilgilendiriyor:

AĞRI VE YANMA

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık nedeniyle mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisiyle yaralar oluşuyor. Midede oluşan ülserler; gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler, duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılıyor. Ülser en çok karnın üst kısmında yanma şeklinde hissedilen ağrıya neden oluyor. Özellikle öğün aralarında kendini daha çok gösteren ülser, özellikle onikiparmak ülseri olan kişileri gecenin herhangi bir saatinde uyandırabiliyor.

ERKEK HASTALIĞI

Ülser, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat fazla görülüyor. Özellikle 30-50 yaş grubundakileri tehdit eden ülser, 60 yaş civarında kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. İnsan vücudunda mekanik ve fizyolojik etkileri olan helikobakter pilori adı verilen bir bakteri, sigara ve alkol tüketimi ile ve bazı ilaçlar ülsere neden oluyor.

TUZLU YEMEYIN

Bunların yanı sıra dengesiz ve sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, besinleri az çiğnemek, uzun süre aç kalmak, mideyi fazla doldurmak, uykusuzluk ve stres, ülseri tetikliyor.

ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Ülser şikayetlerini azaltmak için öncelikle yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor. Ekşi, acı ve soğanlı yiyecekler şikayetleri artıracağı için bu besinlerden uzak durmak gerekiyor. Kahvaltı ve ara öğünlerin atlanmaması önem taşıyor. Kızartma, aşırı şekerli, tuzlu ve yağlı tatlılardan uzak durmak, çay ve kahveyi sınırlandırmak, küçük porsiyonlar tüketmek ülsere karşı koruyor. Tatlı olarak taze ve kuru meyveler ve meyveli yoğurtları tercih etmek gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bulantı, hazımsızlık, şişkinlik ve gaz, iştahsızlık, kilo kaybı, sık acıkma, kusma ile gelen rahatlama, yemek yedikten sonra mide ağrısı...

KANSERE NEDEN OLABİLİR

Ülser, endoskopiyle teşhis ediliyor. Hastalığın mide kanserine dönüşmesini önlemede endoskopi ile erken teşhis edilebilmesi önem taşıyor. Çoğu ülser, ilaç tedavisi ile iyileşiyor. Ülser ilaçları, mide asitlerini azaltabiliyor. Bunun yanı sıra mide asidinin ülser üzerine etkisini ortadan kaldırarak, iyileşmeyi sağlıyor. Tedavi edilmeyen ülserin iyileşmesi 10- 15 yıl sürebiliyor.

YARIN: KARACİĞER YAĞLANMASI

UZM. DR. HALİL GENÇ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL