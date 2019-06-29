'EN romantik meyve' olarak bilinen kiraz, hem damağa hem sağlığa hitap ediyor. Çocukların kulağına küpe olan, yazın en sevilen meyvelerinden kiraz; bolca antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara savaş açan kirazın faydaları şöyle sıralanıyor:

Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur.

Kan basıncını dengeler. Felç ve inmeye karşı korur.

Yaşlanmayı yavaşlatır.

Kemik sağlığını korur.

Toksinleri temizler.

Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir.

Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.

Kötü kolesterolü düşürür.