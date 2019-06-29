Bugünkü
Takvim

, hem damağa hem sağlığa hitap ediyor! İşte

ocukların kulağına küpe olan, yazın en sevilen meyvelerinden ; bolca antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara savaş açan şöyle sıralanıyor...

Kulaklara küpe olsun

'EN romantik meyve' olarak bilinen , hem damağa hem sağlığa hitap ediyor. Çocukların kulağına küpe olan, yazın en sevilen meyvelerinden kiraz; bolca antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara savaş açan şöyle sıralanıyor:

Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
Kan basıncını dengeler. Felç ve inmeye karşı korur.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Kemik sağlığını korur.
Toksinleri temizler.
Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
Kötü kolesterolü düşürür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKiraz, hem damağa hem sağlığa hitap ediyor! İşte kirazın faydaları
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri