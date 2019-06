Cinsel sorunlarda doktor kontrolü önemli

CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel sorunları olan çiftleri bilgilendiriyor. Erkeklerde görülen sertleşme ve erken boşalmanın, normal şikayetler olduğunu söylüyor. Günümüzde her 3-4 erkekten birinde görülen bu sorunlarla ilgili doktor kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

BİRAZ HUZURSUZUM

41 yaşındayım. Eşimle haftada 1-2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı sizce?

İLİŞKİYE girmenin sabit sayısı olmaz. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel ve ruhsal halleri gibi birçok durum ilişkiye girme isteğini belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Eşlerin birbiriyle daha çok dokunarak ve sevişerek ruhunu paylaşılması demektir.

ÜROLOJİYE GÖRÜN

3 yıl önce idrar şikayetim başladı. Doktora gittim, idrar yolum daralmış. Ameliyat oldum, 2 yıldır sorun yoktu ama yine kesik kesik idrar yapıyorum. Nedeni nedir? Yine mi daraldı?

TEKRAR daralma olabilir. Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikayeti olur. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme. İlerlemesin.

KANSERDEN KORKUYORUM

45 yaşında bir bayanım. Adetim düzenli. Ancak ben kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. Ca 15-3 istediler. Bu test kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe, CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif ve orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

BEKARIM AMA...

24 yaşındayım. Bekarım. Evlen desen evlenmiyorum. Bu nedenle sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

TABİ ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır.

ENFEKSİYON OLABİLİR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki kez antibiyotik verdi. Problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.

PANİK OLMA

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Nasıl iyi olabilirim?

ANLADIĞIM kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç hastalıkları uzmanına ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma.

KARDEŞ OLDUK

8 sene önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız bundan sonra?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları ve stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi söz konusu olabilir. İç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş.

ERKEN BOŞALMA SORUNU

Akşam eşimle yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum. Ama başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Erkekliğin kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.