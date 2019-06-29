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ın fazlası kansızlık yapar

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, tiryakileri üzecek bir haber verdi. Günde 5 bardaktan fazla içilen ın, kansızlığa neden olduğunu söyledi.

Çayın fazlası kansızlık yapar

Sabah kahvaltısına ve akşam sohbetine eşlik eden, kimi zaman kıtlama kimi zaman da şekersiz içilen , gönülleri fethetti. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, tiryakileri üzecek bir haber verdi. Günde 5 bardaktan fazla içilen çayın, kansızlığa neden olduğunu söyledi. "Çay, içerdiği tanenler sebebiyle vücutta demirin emilimini engeller. Kansızlığa neden olur. İçeriğinde bulunan kafein tansiyonu yükseltip, taşikardiye sebep olur" dedi. Yeşil çayın, siyah çaya göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Dyt. Özüpek şöyle devam etti: "Yeşil çaydaki kafein oranı daha düşüktür. Antioksidan bakımından zengindir. Ancak günde 3 bardaktan fazla içmemek gerekir."

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