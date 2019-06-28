Skolyoz, 10-15 yaşlarından itibaren görülmeye başlıyor. Memorial Antalya Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi Merkezi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, skolyozun doğru teşhis ve tedavisinin önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:

Skolyoz, hangi yaş grubunda daha sık görülür?

Sağlıklı bir omurga, arkadan bakıldığında 'düz' görülmelidir. Duruş bozuklukları ile karıştırılabilen skolyoz, doğru bir şekilde teşhis edilerek uygun tedavi yöntemleri planlanmalıdır. Hastalığın sıklıkla 10-15 yaş arası kız çocuklarında görülür. Bu tür vakalar ve bu durumdaki hastalıklar "idiyopatik skolyoz" yani "sebebi belli olmayan skolyoz" olarak adlandırılır. İdiyopatik skolyozda genetik yatkınlık söz konusu olabilir.

Skolyozun ne gibi belirtileri vardır?

Dikkatli bir şekilde sırt muayenesi yapıldığında skolyoz tanısı rahatlıkla konulabilir. Hasta öne eğildiğinde sırt için kaburgada çıkıntı, bel için böğürde çıkıntı aranarak rotasyonel açıdan skolyoz değerlendirilir.

Skolyozun tedavisi nasıl yapılır?

Düşük açılı ölçümleri olan eğiklikler ve büyüme durduktan sonra orta açılı ölçümleri olan eğiklikler (40- 45 derece) ile erişkinlerde, hafif semptomları olan ve büyük eğiklikleri olmayan hastalar için gözlem ve fizik tedavi uygundur. Cerrahi tedavi, genellikle 50 dereceden büyük olan eğriliklerde adolesan ve erişkin hastalar için uygundur.