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Sahte güneş gözlüğü körlüğe neden oluyor

Uzmanlar, lerinin göz sağlığına ciddi hasarlar verdiği konusunda uyarıda bulunuyor...

Sahte gözlük kör ediyor!

lerini her dört insandan 2'si tercih ediyor. Ancak uzmanlar, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına ciddi hasarlar verdiği konusunda uyarıda bulunuyor:
Uzun süre sahte gözlük kullanan kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından; sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkabilir...

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