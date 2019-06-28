Sahte güneş gözlüğü körlüğe neden oluyor

Sahte güneş gözlüklerini her dört insandan 2'si tercih ediyor. Ancak uzmanlar, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına ciddi hasarlar verdiği konusunda uyarıda bulunuyor:
Uzun süre sahte gözlük kullanan kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından; sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkabilir...
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