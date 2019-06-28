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Kadınlara 40 yaş uyarısı! Meme ine dikkat

Kadınlara 40 yaş uyarısı

Meme i, artık 20'li yaşlardan sonra bile görülüyor. Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. , 40 yaşın üzerindeki kadınların her iki yılda bir mamografi çektirmesini öneriyor. Şu bilgileri veriyor:

Meme kanserinin, kitle haricinde başka belirtileri var mıdır? Meme başı akıntısı, memede portakal kabuğu görünümü, meme başında ve derisinde çökme diğer bulgulardır. Tanısında en sık kullandığımız yöntemler meme ultrasonu ve mamografidir.

Meme kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? nde üç basamaklı bir tedavi yöntemi uygulanır. Birincisi cerrahi tedavi, diğeri kanser tedavisinde kullandığımız kemoterapi ilaçları, bir diğeri de akıllı ilaçlar kullandığımız tedavidir. Bazı yaş gruplarında hormon tedavisi de diğer bir tedavi grubunu oluşturmaktadır. Cerrahi kısmını bakacak olursak; aslında hastalara iki türlü cerrahi seçeneği sunulmaktadır. Bunlar da bir tanesi meme koruyucu cerrahi, Diğer yöntem ise memenin tamamen çıkartılmasıdır.

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