MUTLU bir cinsellik için, kadın ve erkeğin sağlıklı olması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftlerde cinsel isteksizliğe neden olan durumlar hakkında bilgi veriyor. Özellikle fıtık ameliyatı sonrası cinsel hayata mola vermek gerektiğini söylüyor.

İSTEĞİM BİTMİYOR

24 yaşındayım. 4 yıl önce evlendim. Sürekli ilişkiye girmek istiyorum. Tüpçüyüm, işimden dolayı eve de uğrayamıyorum. Eşim bu durumdan rahatsız. Kime derdimi anlatsam bilemedim.

TESPİTLERİN önemli. Bu haline göre hemen iç hastalıkları uzmanına gidiyorsun. TSH, açlık tokluk glikoz, haemogram, Testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Ayrıca nöroloji (beyin hastalıkları) uzmanına git. Muayene ol. Beyin MR önerdiğimi ilet. Özellikle hormonal hastalıklarda, neyin Tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği, kişilik değişikliği, baş ağrısı gibi şikayetler söz konusu olabilir. Konuyu eşinle paylaş. Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir. Yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

EŞİM BENDEN KAÇIYOR

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımızı bahane edip ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Sorun hangimizde? Eşimi nasıl ikna edeyim?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir. Gelenek ve göreneklere- öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz başlangıç olarak İç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz. Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir. Bu konuyu da paylaşın.

KAÇAMAĞIN SONU!

65 yaşındayım. 2 yıl önce bir bayanla buluşup, birlikte olduk. Daha sonra göğsümün arkasında sivilce çıktı. Doktor bir ilaç verdi geçti. Sonra vücudumda ve cinsel organımda kaşıntı oldu. El, kol, parmak ve eklemlerimde ağrı hissediyorum. Eşime bulaştı, kızlarıma, torunlarıma, damadıma bulaştı. Ne olduğunu anlayamadık. Yaptığım kaçamaktan kimsenin haberi yok. Lütfen yardım edin. Çok kötü bir durumdayım.

TEMAS sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız. Fakat bunlarda herhangi bir şekilde ağrı beklemeyiz. bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır. Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez. Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar ve diğer durumlar açısından uzman görüşüne göre gerekenler yapılır.

FITIK OLDUK

Eşime 1 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de cinsel ilişkide sertleşme sorunu başladı. Doktora gittik. Fizik uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, beldebacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

İLİŞKİYE SANCILI BAŞLIYORUZ

2 yıldır evliyiz. Eşimin son 3 aydır cinsel ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapacağımıza dair lütfen bir yol gösterin.

İLİŞKİ sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Önce kadın doğum doktoruna gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin de muayene olman gerekir. Bu utanılacak bir durum değil. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, eşler arası uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları, cinsel başarı kaygısı, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Cinsel etkinlikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma, performans, eşin tepkileri, suçluluk sıkıntının devam etmesine neden olabilir.

EVLENİNCE NE YAPARIM?

26 yaşındayım. Hiç gerçek ilişkim olmadı. Ailem görücü usulü bir kız bulmuş. Ciddi olur evlenirsem ilk gece nasıl ilişkiye girerim ne yaparım bilmiyorum. İnternetten bakınıyorum. Evlenince nasıl olur?

AMERİKALILARIN eğitimde kullandıkları internetten yüzme öğrenilmez diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.



CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU