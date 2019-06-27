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Serinlemek isterken hasta olmayın! u yükseltir

Hiper, yaz aylarında vücudu zorluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. , şu önerilerde bulunuyor...

Soğuk duş tansiyonu yükseltir

Hiper, yaz aylarında vücudu zorluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. , şu önerilerde bulunuyor:
Su için: Aşırı sıcaklarda vücut terleme yoluyla sıvı kaybediyor. Bu da bayılma ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden oluyor. Bu şikayetleri önlemek için 8 bardak su içmek gerekiyor.
Çay ve kahve içmeyin: Yaz aylarında çay ile kahve tüketimi vücuttaki su kaybını hızlandırıyor. Bunu önlemek için günde 1-2 fincan çay ile 1 fincandan fazla kahve içmemek gerekiyor.
Duş alırken dikkat: Sıcak günlerde herkes soğuk suyla duş alıyor. Ancak soğuk su, damarları daraltıyor ve tansiyonu yükseltiyor. Sıcak su ise tansiyonu düşürebiliyor. Bunu önlemek için duş alınan suyun sıcaklık miktarına dikkat etmek gerekiyor.

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