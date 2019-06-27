Obezite 7 yaşına indi

Modern hayat, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme, pek çok hastalığı beraberinde getirdi. Onlardan birisi de karın bölgesinde yağlanma ile ortaya çıkan obeziteydi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırma tehlikeyi gözler önüne serdi. 7 yaşındaki çocukların yüzde 14'ünün aşırı kilolu olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, obezite seferberliğine start verdi. Çalışma sonucunda 2025'e kadar kişi başı tuz tüketimini yüzde 30 azaltılacak. Çocuklarda artan obezite için reklam yasakları uygulanacak. Çocuk adım adım yiyecek takibinde tutulacak, sağlıklı beslenme için farkındalık çalışmaları yapılacak.

TÜLAY CANBOLAT