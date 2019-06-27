Hamburger erkeği üzer

Kısırlık, tüm dünyada yaygınlaştı. Doğurganlık Uzmanı Allan Pacey, bu kez erkekleri uyardı. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre hamburger, pizza ve cips tüketen erkeklerin sperm kalitesinin düştüğünü açıkladı. Yanlış beslenen erkeklerin kısırlaştığını söyleyen Pacey, "Genç yaşta kötü beslenmek hayat boyu devam edecek değişimlere sebep olabilir"uyarısı yaptı.
- Sağlık
- 27.06.2019
- Gazete
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