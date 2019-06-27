Bugünkü
Takvim

hastalık habercisi

Kronik kabızlık, ishal, karın ağrısı ve kansızlık, önemli bağırsak hastalıklarını işaret ediyor. 50 yaşın üzerindekileri uyaran uzmanlar, ve tedavinin önemine dikkat çekiyor

Demir eksikliği hastalık habercisi

Sağlıklı bir vücut için, sağlıklı bir sindirime sahip olmak gerekiyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam mide ve bağırsak hastalıklarına neden oluyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. , bu hastalıklarda ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri veriyor...

KİLO KAYBINI ÖNEMSEYİN
hastalıkları, birtakım şikayetlerle belirti veriyor. Rektal kanama, kronik kabızlık veya kronik ishal, geçmeyen karın ağrısı, açıklanamayan kansızlık, demir eksikliği ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı, bunların en önemli nedenlerini oluşturuyor. Toplumda sık görülür hale gelen kolon kanseri ve rektum kanseri 50 yaşın üzerindekileri tehdit ediyor. Bu hastalıkların erken teşhis edilmesinde kolonoskopi yöntemi uygulanıyor. Kalın bağırsak ve rektumun incelendiği endoskopik işlem olan kolonoskopiyi 50 yaşın üzerindekilerin her 5 yılda bir yaptırması öneriliyor. Bu uygulamada bağırsak, ucunda ışık ve kamera olan esnek bir tüple inceleniyor



MUTLAKA YOĞURT TÜKETİN
Kolonoskopiden önce lifli gıdaların tüketimine ara vermek gerekiyor. Düşük lifli beslenilmesini öneren Uzm. Dr. Halil Genç, "Kolonoskopiden bir gün önce katı yiyecekler tüketilmemelidir. Bunun yerine su, çay, meyve suyu tüketilebilir. Bir veya iki kez yoğurt tüketilebilir" diyor.

Kolonoskopi öncesi bağırsakların temizlenmesi sırasında uygulanan diyete, diyabet hastalarının daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü diyabet hastalarında kan şekeri seviyesinin korunması önem taşıyor. Kan şekeri seviyesinin korunabilmesi için elma suyu, posasız portakal suyu gibi içecekler öneriliyor.

YARIN: NEDİR BU REFLÜ

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ - 1
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriDemir eksikliği hastalık habercisi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri