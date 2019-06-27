Demir eksikliği hastalık habercisi

Sağlıklı bir vücut için, sağlıklı bir sindirime sahip olmak gerekiyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam mide ve bağırsak hastalıklarına neden oluyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıklarda erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri veriyor...

KİLO KAYBINI ÖNEMSEYİN

Sindirim sistemi hastalıkları, birtakım şikayetlerle belirti veriyor. Rektal kanama, kronik kabızlık veya kronik ishal, geçmeyen karın ağrısı, açıklanamayan kansızlık, demir eksikliği ve nedeni açıklanamayan kilo kaybı, bunların en önemli nedenlerini oluşturuyor. Toplumda sık görülür hale gelen kolon kanseri ve rektum kanseri 50 yaşın üzerindekileri tehdit ediyor. Bu hastalıkların erken teşhis edilmesinde kolonoskopi yöntemi uygulanıyor. Kalın bağırsak ve rektumun incelendiği endoskopik işlem olan kolonoskopiyi 50 yaşın üzerindekilerin her 5 yılda bir yaptırması öneriliyor. Bu uygulamada bağırsak, ucunda ışık ve kamera olan esnek bir tüple inceleniyor







MUTLAKA YOĞURT TÜKETİN

Kolonoskopiden önce lifli gıdaların tüketimine ara vermek gerekiyor. Düşük lifli beslenilmesini öneren Uzm. Dr. Halil Genç, "Kolonoskopiden bir gün önce katı yiyecekler tüketilmemelidir. Bunun yerine su, çay, meyve suyu tüketilebilir. Bir veya iki kez yoğurt tüketilebilir" diyor.

Kolonoskopi öncesi bağırsakların temizlenmesi sırasında uygulanan diyete, diyabet hastalarının daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü diyabet hastalarında kan şekeri seviyesinin korunması önem taşıyor. Kan şekeri seviyesinin korunabilmesi için elma suyu, posasız portakal suyu gibi içecekler öneriliyor.

YARIN: NEDİR BU REFLÜ

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ - 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL