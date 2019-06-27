KISIRLIĞA ÇAKŞIR OTU

2 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Köye yerleştik. Muhtar çakşır otunu önerdi. Böyle ikiz bile doğurabiliyormuşsun... Faydası olur mu?

ÇAKŞIR otu özellikle Akdeniz bölgesinde bilinen bir bitkidir. Bilimsel olarak yapılan bazı çalışmalarda cinsel isteği ve aktiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Tanı konulsun. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur.

64 yaşındayım. Kasık fıtığı ameliyatından sonra cinsel hayatım bitti. Yeniden evlenmek istiyorum. Ama böyle nasıl mutlu olacağım ben?

HORMONAL olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerek. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Kalp damarlarını da kontrol ettirin. Hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

YAŞI KAFANA TAKMA

42 yaşındayım. Cinsel organımda yanma hissi var. İsteğim yok. Eşim onu aldatıyorum sanıyor. Ne yapmalıyım?CİNSEL organlar ve onların bölgesindeki garip his ve orgazm olamama tarifin atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimalini düşündürür. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Vakit kaybetme.

Eşimle ilişkimiz zayıflamaya başladı. Aşk hayatımızı yeniden nasıl harekete geçirebilirim? Bize yardım edin.

CİNSEL ilişkiyle ilgili farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durumda ısrar etmek, beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinselliğin sağlıklı olabilmesi ısrar etmemeye bağlıdır.

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımızdan dolayı ilişkiden kaçıyor. Bende de hala istek var. Sıkıntı kimde?

ERKEKLERDE testosteron yapımının 70 yaşından sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, isteği de azalmıtır. İç hastalıkları uzmanına gidin. Eşinizle dertleşin.