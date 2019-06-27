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Böğürtlenin bilinmeyen faydaları... Tam bir şifa deposu

İçerdiği vitamin ve mineraller ile böğürtlen, sağlığı koruyor. Tadıyla mutlu eden bu meyve hastalıklara da savaş açıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren böğürtlen kansere karşı koruma sağlıyor.

Hafızanın rengi mor

İçerdiği vitamin ve mineraller ile böğürtlen, sağlığı koruyor. Tadıyla mutlu eden bu meyve hastalıklara da savaş açıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendiren böğürtlen kansere karşı koruma sağlıyor. Diğer fayfaları şöyle sıralanıyor:

Toksinleri temizler.
Dişleri besler.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Hafızayı korur.
Prostat hastalığından korur.
Cildi besler ve parlaklık verir.

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