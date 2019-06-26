Sıcaklık ve nem oranının artması, vücudu zorluyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigün, sıcak günlerde vücudun sıvı ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Vücudun gün boyu terlemeyle su kaybettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigünü sıvı eksikliğinin kalp krizini de tetiklediği uyarısında bulunuyor. Kadınların 8-10 bardak, erkeklerinse 12-14 bardak su içmesini öneriyor. Yaz günlerinde çay ve kahve yerin bol su içilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Su yerine taze sıkılmış meyve suyu, ayran, komposto, ıhlamur, kuşburnu içebilirsiniz. Sık sık duş alarak vücut sıcaklığını dengelemek de alınabilecek diğer tedbirlerdir."