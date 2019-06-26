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Sıcak yaz günlerinde yla serinleyin!

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , sıcak günlerde vücudun sıvı ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor.

Kuşburnuyla serinleyin!

Sıcaklık ve nem oranının artması, vücudu zorluyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , sıcak günlerde vücudun sıvı ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Vücudun gün boyu terlemeyle su kaybettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigünü sıvı eksikliğinin kalp krizini de tetiklediği uyarısında bulunuyor. Kadınların 8-10 bardak, erkeklerinse 12-14 bardak su içmesini öneriyor. Yaz günlerinde çay ve kahve yerin bol su içilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Su yerine taze sıkılmış meyve suyu, ayran, komposto, ıhlamur, içebilirsiniz. Sık sık duş alarak vücut sıcaklığını dengelemek de alınabilecek diğer tedbirlerdir."

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