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güzellik sırrını açıkladı

Oscar ödüllü oyuncu , güzellik sırrını açıkladı. Sabahları 5 tane yiyerek formda kaldığını anlattı. Kaju; C, E, K, B6 ve B12 vitaminleri içeriyor. Vücuda enerji veren, hastalıklardan koruyan kaju, günde 10 adet yendiğinde ruh sağlığını da iyileştiriyor.

Kajuyla güzelleşin
EN sevilen kuruyemişlerden kaju; C, E, K, B6 ve B12 vitaminleri içeriyor. Vücuda enerji veren, hastalıklardan koruyan , günde 10 adet yendiğinde ruh sağlığını da iyileştiriyor. Kanserli hücreleri küçülterek, tansiyonu dengeliyor. Kemik sağlığını güçlendiriyor. Baş ağrısını hafifletiyor. Kilo vermeyi kolaylaştırarak, obeziteden koruyor.

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