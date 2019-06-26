EN sevilen kuruyemişlerden kaju; C, E, K, B6 ve B12 vitaminleri içeriyor. Vücuda enerji veren, hastalıklardan koruyan kaju, günde 10 adet yendiğinde ruh sağlığını da iyileştiriyor. Kanserli hücreleri küçülterek, tansiyonu dengeliyor. Kemik sağlığını güçlendiriyor. Baş ağrısını hafifletiyor. Kilo vermeyi kolaylaştırarak, obeziteden koruyor.
- Sağlık
- 26.06.2019
- Gazete
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