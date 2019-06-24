Sakız çiğnemek dişleri korur

Güçlü ve keskin dişlere sahip olmanın yolunu, Diş Hekimi Dr. Efe Kaya açıkladı. Dişlerin 3-4 yaşlarında çene kemiğinde oluşmaya başladığını, 20'li yaşlara kadar da diş üretiminin devam ettiğini vurguladı. Sağlıklı dişler için tüketilen besinlerin önemini vurgulayan Dr. Kaya, "Yoğurt, ayran, havuç, patates ve brokoli tüketilmelidir. Şekersiz sakız, tükürük akış hızını arttırarak dişleri temizler" açıklamasını yaptı.