Çocuklarda yüksek ateş

Yaz aylarında özellikle çocuklarda ateşli hastalıklar sık görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Alptekin, bu şikayetlerin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor:
Ateşlenen çocuğa nasıl müdahale etmek gerekir?
Fazla giysi giydirmemek gerekir. Bol sıvı gıdalar ile beslenmesinin sağlanmalıdır. Herhangi bir iltihabın vücuda girmesi durumunda metabolizma kendini savunmaya başlar. Bu savunmanın sonucu olarak vücutta ateş meydana gelir. Ateşlenen çocuğa ilk müdahale kıyafetlerinin azaltılması ve bol miktarda su ve sıvı gıdalar almasını sağlamaktadır.
Ilık duş, ateşte etkili midir?
Ortamın ısısı 21-22 derece arasında ayarlanmalıdır. Ilık duş ya da ılık ıslak bezlerle pansuman yapılmalıdır. Ateş devam ediyor ise ateş düşürücü verilmeli ve bebek 3 aylık ve daha küçük ise hiç beklemeden uzmana başvurulmalıdır. Yaz aylarında ateşli hastalıklar 'kirli su içilmesi, açıkta satılan gıdaların tüketilmesi, kişisel temizliğe dikkat edilmemesi' gibi nedenler de gösterilebilir.
Bu aylarda çocukların nasıl beslenmesi gerekir?
Yaz ishalleri ise enfeksiyonlar ile birlikte gelmektedir. Bunun yanında kusma, karın ağrısı ve ateş olabilir. Yiyeceklerin bol su ile yıkanmaması bağırsaklarda mikropların üremesine ortam oluşturur. Yaz ishallerinde en önemli olan husus bol sıvı alımı ve posalı yumuşak pürelerin yanında pirinç unu, nişasta, patates gibi karbonhidrat içeren besinlerin tüketimini sağlanmaktadır.
Ateşlenen çocuğa nasıl müdahale etmek gerekir?
Fazla giysi giydirmemek gerekir. Bol sıvı gıdalar ile beslenmesinin sağlanmalıdır. Herhangi bir iltihabın vücuda girmesi durumunda metabolizma kendini savunmaya başlar. Bu savunmanın sonucu olarak vücutta ateş meydana gelir. Ateşlenen çocuğa ilk müdahale kıyafetlerinin azaltılması ve bol miktarda su ve sıvı gıdalar almasını sağlamaktadır.
Ilık duş, ateşte etkili midir?
Ortamın ısısı 21-22 derece arasında ayarlanmalıdır. Ilık duş ya da ılık ıslak bezlerle pansuman yapılmalıdır. Ateş devam ediyor ise ateş düşürücü verilmeli ve bebek 3 aylık ve daha küçük ise hiç beklemeden uzmana başvurulmalıdır. Yaz aylarında ateşli hastalıklar 'kirli su içilmesi, açıkta satılan gıdaların tüketilmesi, kişisel temizliğe dikkat edilmemesi' gibi nedenler de gösterilebilir.
Bu aylarda çocukların nasıl beslenmesi gerekir?
Yaz ishalleri ise enfeksiyonlar ile birlikte gelmektedir. Bunun yanında kusma, karın ağrısı ve ateş olabilir. Yiyeceklerin bol su ile yıkanmaması bağırsaklarda mikropların üremesine ortam oluşturur. Yaz ishallerinde en önemli olan husus bol sıvı alımı ve posalı yumuşak pürelerin yanında pirinç unu, nişasta, patates gibi karbonhidrat içeren besinlerin tüketimini sağlanmaktadır.
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