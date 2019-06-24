Aşkın şifresi çilek

Yazın en sevilen meyvelerinden olan çilek, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veriyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. İçeriğinde E vitamini ile sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Romatizmaya iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur.
Romatizmaya iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Diş etlerini korur.
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