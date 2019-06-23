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'nın faydaları saymakla bitmiyor!

Kokusuyla herkesi mest eden , sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor. Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor.

Sevgili lavanta

Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor. Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi bulunan , çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.

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