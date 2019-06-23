Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor. Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi bulunan lavanta, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.

Uyku problemlerini bitirir.

Stres ve depresyonu önler.

Baş ağrısını dindirir.

Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Bağırsakları temizler.

Kas ağrılarını keser.