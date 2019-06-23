Aşkta kalp uyarısı

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Mutlu bir cinsellik için iki tarafın da birbirine anlayışla yaklaşmasını öneriyor. Kalp hastalıkları sonrası cinsel hayatta bazı sorunların olabileceğini belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, doktor kontrolünün önemine değiniyor.

DOKTORDAN UTANIYORUM

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi sürüyor. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Şimdi ne yazık ki başarılı değiliz. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" der mi? Ne yapalım?

HER hastanın hastalığı, kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, ilişki sırasında riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı, ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

YENİ EVLİYİZ AMA...

4 aylık evliyiz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırmaya başlıyor. "Niye bağırdın?" diyorum. "Bilmiyorum" diyor. Komşular duyacak diye korkuyorum. Doktora mı götürsem?

EVET. Mutlaka muayene ve tahlil gerekli. Kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma ve yara gibi durumlar var mı diye bakılsın. Cinsel organlarınızın uyumu, ağrı açısından değerlendirilsin. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.

KIRMAK İSTEMIYORUM

3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Nedir bunun sebebi? İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Eşin çok şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Eşinin gerekli tahlilleri yaıplsın. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir. Bunların araştırılması gerekiyor.

MENOPOZDAYIM

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir bayanım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Bol bol güneşlenin.

HAYATİ RİSK YARATIR

Yüksek tansiyon hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Sertlik halim istediğim kadar sürmüyor. Cinsel performans ilaçlarından alayım mı?

SAKIN doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

SPREY İŞE YARAR MI?

35 yaşındayım. 1 aydır evliyiz ama ben daha işin başında eşimden utanıyorum. Şaşırdım kaldım. "Geciktirici sprey kullan" diyorlar. Sizce işe yarar mı?

CİNSELLIK de, hayattaki diğer tüm yeni durumlar gibi yavaş yavaş öğrenilir, yavaş yavaş gelişir ve büyür. Eşinizle beraber çözeceğiniz bir sorun bu aslında. Utanmak yerine eşinizle her konuyu paylaşabilirsiniz. Acele etmeyin. Bu şikayetlerde en sık önerilen yöntem geciktirici sprey kullanımıdır. Geciktirici spreyle cinsel organın hissizleşmesi sağlanarak boşalma süresinin uzaması amaçlanmaktadır. Yine de bir kez üroloji uzmanına görünmeni öneririm.

İSTEKSIZLIK YAŞIYORUM

32 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı isteksizim. Menopoza mı giriyorum?

BU anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.

İSTEĞİM KALMADI

43 yaşındayım. Eşime karşı istek duymuyorum. Onu çok seviyorum ama eve gelince hemen uyuyorum. Bana kızmaya başladı. İlaç mı kullanmam lazım?

CİNSEL istek; beden ve ruhsal sağlığı, beslenme, kişinin vücudunu algılayış şekli, stres düzeyi ve ilişkinin kalitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Testosteron, TSH, şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzmanının takibine gir. Hemen hapa başlama.