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formda kalmanın sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü model da yı çok sevdiğini söyledi. Pürüzsüz cildini ve formda vücudunu, günde bir parça çikolata yemeye borçlu olduğunu dile getirdi.

Bak şu bittere!

Araştırmalar, nın sağlığa olan faydasını kanıtlıyor. Yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata, kalp ve damar sağlığını koruyor, vücuda güç veriyor. Cildi güzelleştiren bitter çikolata, felç kalma riskini de azaltıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterolü düşürüyor. Tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı oluyor. Gözleri katarakta karşı koruyor. Mutluluk veren çikolata, beyin hücrelerini de besliyor. Alzheimer ve demanstan koruyor.

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