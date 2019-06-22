Tedavide kullanılan ilaçlar, yeterli sayı ve kalitede yumurta hücresi elde etmek için yumurtalıkları uyarır. Hormon değerlerinin yükselmesi sonucu vücutta su tutulumu meydana gelebilir ve hastalar kilo almış hissine kapılabilir. İlaç kullanımının sona ermesiyle hormon düzeyleri hızlı bir şekilde normale döner ve vücuttaki fazla su atılır.Tedavide anne adaylarına östrojen ve progesteron hormonu desteği verilir. Gebelikte 10'uncu haftadan sonra kesilerek normal hamilelik süreci devam ettirilir.Sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemli. Yoğun karbonhidrat, tatlı tüketimi ve et ağırlıklı beslenmeler bizim için olumsuz. Sebze, süt ürünleri, yumurta, balık, bakliyatlar, meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler beslenme listesine eklenmeli. Çift tedaviye başlamadan önce ideal kilosunda olmalı. Tedavi sırasında yürüyüş en ideal spordur.Sezaryen doğumlar,daha sık görülüyor. Bunun tıbbi sebepleri arasında çoğul gebelikler ön planda. İri bebek ve plasental anomaliler de sıktır. Anne yaşının artması ve doğumsal riskleri azaltmak adına yapılan yakın prenatal takipler ve intrapartum izlemler sezaryen oranlarını artırıyor.