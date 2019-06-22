Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, kilo aldırır mı?
Tedavide kullanılan ilaçlar, yeterli sayı ve kalitede yumurta hücresi elde etmek için yumurtalıkları uyarır. Hormon değerlerinin yükselmesi sonucu vücutta su tutulumu meydana gelebilir ve hastalar kilo almış hissine kapılabilir. İlaç kullanımının sona ermesiyle hormon düzeyleri hızlı bir şekilde normale döner ve vücuttaki fazla su atılır.
Bu hormon ilaçları, ne kadar süre kullanılır?
Tedavide anne adaylarına östrojen ve progesteron hormonu desteği verilir. Gebelikte 10'uncu haftadan sonra kesilerek normal hamilelik süreci devam ettirilir.
Tedavi gören çiftlerin beslenme ve kilo konusunda neler yapması gerekir?
Sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemli. Yoğun karbonhidrat, tatlı tüketimi ve et ağırlıklı beslenmeler bizim için olumsuz. Sebze, süt ürünleri, yumurta, balık, bakliyatlar, meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler beslenme listesine eklenmeli. Çift tedaviye başlamadan önce ideal kilosunda olmalı. Tedavi sırasında yürüyüş en ideal spordur.
Tüp bebekler, yalnızca sezaryenle mi doğuyor?
Sezaryen doğumlar, tüp bebek gebeliklerinde daha sık görülüyor. Bunun tıbbi sebepleri arasında çoğul gebelikler ön planda. İri bebek ve plasental anomaliler de sıktır. Anne yaşının artması ve doğumsal riskleri azaltmak adına yapılan yakın prenatal takipler ve intrapartum izlemler sezaryen oranlarını artırıyor.
Tedavide kullanılan ilaçlar, yeterli sayı ve kalitede yumurta hücresi elde etmek için yumurtalıkları uyarır. Hormon değerlerinin yükselmesi sonucu vücutta su tutulumu meydana gelebilir ve hastalar kilo almış hissine kapılabilir. İlaç kullanımının sona ermesiyle hormon düzeyleri hızlı bir şekilde normale döner ve vücuttaki fazla su atılır.
Bu hormon ilaçları, ne kadar süre kullanılır?
Tedavide anne adaylarına östrojen ve progesteron hormonu desteği verilir. Gebelikte 10'uncu haftadan sonra kesilerek normal hamilelik süreci devam ettirilir.
Tedavi gören çiftlerin beslenme ve kilo konusunda neler yapması gerekir?
Sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemli. Yoğun karbonhidrat, tatlı tüketimi ve et ağırlıklı beslenmeler bizim için olumsuz. Sebze, süt ürünleri, yumurta, balık, bakliyatlar, meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler beslenme listesine eklenmeli. Çift tedaviye başlamadan önce ideal kilosunda olmalı. Tedavi sırasında yürüyüş en ideal spordur.
Tüp bebekler, yalnızca sezaryenle mi doğuyor?
Sezaryen doğumlar, tüp bebek gebeliklerinde daha sık görülüyor. Bunun tıbbi sebepleri arasında çoğul gebelikler ön planda. İri bebek ve plasental anomaliler de sıktır. Anne yaşının artması ve doğumsal riskleri azaltmak adına yapılan yakın prenatal takipler ve intrapartum izlemler sezaryen oranlarını artırıyor.
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