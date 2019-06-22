Sağlıklı ve uzun bir hayat için tüketilmesi gereken besinler...

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı ve uzun bir hayatı beraberinde getiriyor. Her derde deva besinler şöyle sıralanıyor:
YABAN MERSİNİ: Kan şekerini dengeler. Beyin fonksiyonlarını güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.
TARÇIN: Mikropları öldürür. Kolesterolü düşürür.
CEVİZ: Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.
BÖĞÜRTLEN: Yüksek tansiyonu düşürür, vücudu dinlendirir.
BADEM: Beyni korur. Kolesterolü düşürür. Kemik ve diş yapısını korur.
KARALAHANA: Erken yaşlanmaya karşı korur. Kanseri engeller.
KIZILCIK: İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kalbi korur. Diş çürüklerini tedavi eder.
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