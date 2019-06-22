Sağlıklı ve uzun bir hayat için tüketilmesi gereken besinler... Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı ve uzun bir hayatı beraberinde getiriyor. Her derde deva besinler şöyle sıralanıyor...

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı ve uzun bir hayatı beraberinde getiriyor. Her derde deva besinler şöyle sıralanıyor: YABAN MERSİNİ: Kan şekerini dengeler. Beyin fonksiyonlarını güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.

TARÇIN: Mikropları öldürür. Kolesterolü düşürür.

CEVİZ: Kalp sağlığını korur. Sindirimi hızlandırır.

BÖĞÜRTLEN: Yüksek tansiyonu düşürür, vücudu dinlendirir.

BADEM: Beyni korur. Kolesterolü düşürür. Kemik ve diş yapısını korur.

KARALAHANA: Erken yaşlanmaya karşı korur. Kanseri engeller.

KIZILCIK: İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kalbi korur. Diş çürüklerini tedavi eder. TÜM MANŞETLER