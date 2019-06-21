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Ünlü model formunun sırrını açıkladı

'ın model eşi de brokoli sayesinde fit kalıyor. 32 yaşındaki bir çocuk annesi, haftada birkaç kez brokoli çorbası yaptığını söylüyor.

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