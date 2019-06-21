Oyuncu Jason Statham'ın model eşi Rosie Huntingto de brokoli sayesinde fit kalıyor. 32 yaşındaki bir çocuk annesi, haftada birkaç kez brokoli çorbası yaptığını söylüyor. Oyuncu Jason Statham'ın model eşi Rosie Huntingto de brokoli sayesinde fit kalıyor. 32 yaşındaki bir çocuk annesi, haftada birkaç kez brokoli çorbası yaptığını söylüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.