Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanserden koruyacak sağlık önerilerini Takvim için anlatıyor

Genetik faktörler, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve stres, kansere zemin hazırlıyor. 'Kanserden değil, tedaviye geç başlamaktan korkun' diyen Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şu bilgileri veriyor:



ZERDEÇAL, KANSERLE MÜCADELEDE SÜPER BESİN MİDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçal, içerdiği kurkuminoidler ile kanserden korunmada ve kanser tedavisinde katkı sağlar. Özellikle sindirim sistemi kanserlerinin azaltılmasında, iltihabi yanıtın engellenmesinde, şekerin dengelenerek insülin direncinin azaltılmasında, kalp-damar sağlığında büyük katkıları vardır. Günde 2-3 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçalın biraz karabiberle salatalara katılarak tüketilmesi sağlığın korunmasında faydalıdır.

SAĞLIKLI VE UZUN BİR ÖMÜR İÇİN İNSANLARIN TÜKETMESİ GEREKEN 10 BESİNİ SIRALAR MISINIZ?

Yeşil çay, zerdeçal, zencefil, turpgiller, elma, soğan / sarımsak, zeytin/zeytinyağı, ağaçta yetişen kuruyemişler (fındık, ceviz, badem, Antep fıstığı), bakliyat ve balık gibi besinlerin düzenli olarak haftada 1-2 porsiyon tüketilmesi bile sağlıklı yaşlanmamızı sağlar.





KANSERDE TANIDA GEÇ KALMAKTAN KORKMALI MI?

Klişe kanser sloganı olan 'kanserden korkma geç kalmaktan kork' söylemi birçok hasta için umutsuzluğa neden olmaktadır. Güncel ve modern hastaya özel tedaviler; kanser ileri evre dahi olsa tansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi süreğen hastalık haline gelmesini sağladı. Hatta daha önce iyileşmez denen kanser hastalarının iyileştiğini gördük. En önemlisi kanserde geç kalmaktan değil tedaviye geç başlamaktan korkmalı. Hasta bilimsel kanser tedavisi için ne kadar az zaman kaybederse o kadar iyi sonuç alınmaktadır. Erken evre hastalıkta tanı sonrası ilk iki ayda, ileri evrede de birkaç hafta içinde tedaviye başlanmalı.





KANSERDE İYİLEŞMEDE FAYDALI BİLİMSEL TAMAMLAYICI TEDAVİLER VAR MI?

Kanser tedavisi, onkoloji uzmanı denetiminde yapılır. Alternatif kanser tedavisi olan hastalar, bilimsel kanser tedavisi alanlardan yarısı kadar yaşama süresine sahiptir. Kanserde iyileşme şansının ve yaşam kalitesinin arttırılmasında kullandığım ve faydalı olan bilimsel tamamlayıcı tedaviler; derin doku RF hipertermi, metabolik şeker kontrollü kemoterapi, immunoterapi, kanser aşıları, bitkisel tedavi, ozon uygulaması, yüksek doz C vitamini uygulaması, beslenme, egzersiz, uykustres yönetimidir.

PROF. DR. CANFEZA SEZGİN - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ-3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

-BİTTİ-