Araştırmalar; sucuk ve sosis gibi işlenmiş etlerin vücuda zararlı olduğunu ortaya koyuyor. New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. "İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Çok miktarda tüketmek kalp sağlığına zarar verir" diyor...