Bugünkü
Takvim

ler zehir saçıyor!

Araştırmalar; sucuk ve sosis gibi lerin vücuda zararlı olduğunu ortaya koyuyor. 'taki 'deki kardiyolog ve tıp profesörü , bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

İşlenmış etin yanına yaklaşma

Araştırmalar; sucuk ve sosis gibi lerin vücuda zararlı olduğunu ortaya koyuyor. 'taki 'deki kardiyolog ve tıp profesörü , bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. "İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Çok miktarda tüketmek kalp sağlığına zarar verir" diyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık Haberleriİşlenmiş etler zehir saçıyor!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri