Bol miktarda antosiyan maddesi içeren ahududu, kan akışını hızlandırır. Cinsel gücü artırır. Afrodizyak etkisi yaratır. İdrar söktürür. Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir. Suyu, böbrek ve safra kesesi taşlarına, nikriz hastalığına çok faydalıdır. Boğaz, bademcik ve gözde oluşan iltihaplarda kullanılır. Göz iltihaplanmalarında suyuyla pansuman yapıldığında şifa verir.
- Sağlık
- 21.06.2019
- Gazete
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