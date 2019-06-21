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'da ! Cinsel gücü artırıyor

Bol miktarda antosiyan maddesi içeren , kan akışını hızlandırır. Cinsel gücü artırır. yaratır. İdrar söktürür. Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir.

Ahududu cinsel gücü artırıyor
Bol miktarda antosiyan maddesi içeren , kan akışını hızlandırır. Cinsel gücü artırır. yaratır. İdrar söktürür. Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir. Suyu, böbrek ve safra kesesi taşlarına, nikriz hastalığına çok faydalıdır. Boğaz, bademcik ve gözde oluşan iltihaplarda kullanılır. Göz iltihaplanmalarında suyuyla pansuman yapıldığında şifa verir.

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