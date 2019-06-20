Aşk kirazı

mevsiminin sevilen meyvelerindenhem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Afrodizyak etkisiye sahip kiraz,Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sindirim sorunu yaşayanlara kiraz tüketmelerini öneren uzmanlar, bu mucize meyvenin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:Hafıza sorunlarını giderir.Diyabet riskini düşürür.Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir.Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar.Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır.Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.Saç dökülmesini önler.Kemik sağlığını korur.