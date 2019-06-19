Modern hayatın bize kattığı ve hayatımızı kolaylaştıran cep telefonu, sağlığımıza da zarar veriyor. Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, fazla cep telefonu ve tablet kullanımının hormon dengesini bozduğu ve uyku bozukluklarına yol açtığını söylüyor. Tüm gün elde, cepte, çantada ve masa üstünde duran cep telefonlarının yüksek oranda bakteri ve mikrop barındırdığını belirtiyor. Bu mikropların, ciltte enfeksiyon sorunlarına neden olduğunu vurguluyor. Telefonun yaydığı ışıklar, cilde de zarar veriyor. Selfie çekmek, uyumadan önce cep telefonlarını kullanmak yüzü erken yaşlandırıyor.

BAŞI DA AĞRITIR

Telefon, kadınların sıkça yakındığı gıdı problemine de neden oluyor. Cep telefonunu kullanırken sürekli aşağı doğru bakmak yüzde gıdı oluşumunu beraberinde getiriyor. Çene ve boyun kasları gevşiyor. Ayrıca telefon ekranına bakarken sürekli boynumuzu aşağı doğru tutarak durmak, bütün boynumuza ağırlık verdiği için duruş bozukluklarına yol açıyor. Telefon, ciltte lekelenmelere neden oluyor. Cep telefonunu cilde yakın tutmak, ciltte ödeme, kızarıklığa, kaşıntıya bazen su toplamalarına neden olabiliyor.

YARIN: ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ