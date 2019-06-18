Parkinson’a üzüm darbesi

Dİyetisyen Sezen Çetinkaya, Parkinson hastalığında beslenmeye dikkat çekti.

Şu bilgileri verdi:

Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson, yavaş ilerleyici nörodejeneratif (beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden) bir beyin hastalığıdır.

Dopamin üreten hücrelerin yüzde 60 ila yüzde 80'i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar. Koku duyusu kaybı, kabızlık, uyku bozuklukları, hareketlerin azalması, güçleşmesi, yavaşlaması ve kas sertliğinin artması, istirahat halinde ortaya çıkan, tutulan tarafın hareketi ile geçici de olsa kaybolan, yavaş hızda bir el titremesi de görülüyor. Hareketlerde yavaşlama gibi hastalığın motor belirtileri yıllar öncesinden başlamaktadır.

Bu hastalıkta beslenmenin önemi nedir?

Hastalığın belirtileriyle birlikte ilaç kullanıma bağlı sindirim problemleri de görülebilir. Kabızlık ve protein alımına bağlı problemler bu sorunların başında yer alıyor. Bu nedenle Parkinson hastalarının beslenmesi önem kazanıyor.

Parkinson hastaları için önerilen, tüm öğünlerde karbonhidrat/protein oranının olduğu dengeli bir diyet programının uygulanması gerekiyor.

Bu diyette nelerin tüketilmesi gerekiyor?

Bu diyette hastaların vücut ağırlık kaybını önlemek için enerji alımının yeterli düzeyde olması gerekiyor.

Kuru baklagiller, sebze-meyve tüketilebilir. Parkinson hastalarında bakla kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Dopamin içeriğinden dolayı ilaçlar ile yan etkiye girerek zehirlenmeye sebep olabilir. Yaban mersini, siyah üzüm gibi renkli meyvelerin hücre yaşlanmasına faydası olduğu için tüketilmesi gerekir.