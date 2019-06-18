Limonata iyileştirir

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Günden güne artan hava sıcaklıkları özellikle kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalığı olanları zorluyor. Doç. Dr. , bu aylarda beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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Günden güne artan hava sıcaklıkları özellikle kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalığı olanları zorluyor. Doç. Dr. , bu aylarda beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yazın vücudun mineral kaybettiğini belirterek günde bir şişe maden suyu içilmesini öneriyor. Yağlı ve kızartılmış besinlerden uzak durulmasını öneren Doç. Dr. Ruhan Aşkın, "Her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, , şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler doğru tercihlerdir" diyor.

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