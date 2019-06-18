İkiz boksörlerin madalya mutluluğu

Tek yumurta ikizleri, ilk madalyalarının mutluluğunu yaşadı. Manisa'da yaşayan 14 yaşındaki ikizler Ahmet Batuhan ve Cemil Baran Onkardeşler, 2.5 yıl önce Muay-Thai sporuna başladı. Kütahya'daki Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılan Ahmet ikinciliği, Cemil ise üçüncülüğü kazandı. Kardeşler, "Hedefimiz milli takıma girmek, Dünya Şampiyonu olmak" ifadesini kullandı.