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İkiz boksörlerin madalya mutluluğu

Tek yumurta ikizleri, ilk madalyalarının mutluluğunu yaşadı. 'da yaşayan 14 yaşındaki ikizler ve Onkardeşler, 2.5 yıl önce Muay-Thai sporuna başladı.

Tek yumruk

Tek yumurta ikizleri, ilk madalyalarının mutluluğunu yaşadı. 'da yaşayan 14 yaşındaki ikizler ve Onkardeşler, 2.5 yıl önce Muay-Thai sporuna başladı. 'daki Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılan Ahmet ikinciliği, Cemil ise üçüncülüğü kazandı. Kardeşler, "Hedefimiz milli takıma girmek, Dünya Şampiyonu olmak" ifadesini kullandı.

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