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Faydaları saymakla bitmiyor! İşte nin faydaları

En sevilen yaz meyvelerinden , den kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşkın ömrünü de uzatıyor. Kan akışını hızlandıran şeftali, cinsel isteği ve gücü arttırıyor.

Şeftali aşkına

En sevilen yaz meyvelerinden şeftali, den kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşkın ömrünü de uzatıyor. Kan akışını hızlandıran , cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek, kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:


Kabızlık sorununu çözer.
Kanser riskini düşürür.
Uykusuzluğu giderir.
Cinsel gücü arttırır.
Ağız kokusunu engeller.
Kalbi korur.
Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.

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