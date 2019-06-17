Neden olduğu şiddetli ağrı ile hayatı kabusa çeviren migren, her 3 kişiden birinde görülüyor. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, migrenin ciddi sosyal sorunlara neden olduğunu belirtiyor. Genetik faktörlerin etkili olduğunu söylediği bu hastalığın çocukluk, ergenlik veya erişkinlik döneminde görülebileceğini açıklıyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen migren ataklarının ortaya çıkmasında yiyecek içeceklerin bile etkili olduğunu söylüyor. "Migren ataklarından korunmak için öğünleri atlamamalı ve açlık sonrası olan kan şeker düşüklüğüne dikkat edilmeli. Ağır parfüm, çamaşır suyu ve sigara gibi kokular migren ataklarını tetikleyebilir. Hava ve mevsim değişiklikleri, deniz seviyesinin çok üzerinde olmak, gürültülü ortam ve parıltılı ışıktan da uzak durmak gerekir. Uyku düzenine dikkat edilmelidir. Vücudunuzu yoracak fiziksel vaktivitelerden uzak durmalı. Sabahları 10 dakika nefes ve rahatlama egzersizleri yapmalı" bilgisini veriyor.
- Sağlık
- 17.06.2019
- Gazete
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