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İnsülin direnci kilo alımını hızlandırarak obezite riskini artırıyor

Endokrinoloji ​ve . , insülin direncinin vücuda olan zararlarına değiniyor.

Obez yaparım şekerim!
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. , insülin direncinin vücuda olan zararlarına değiniyor. İnsan vücuduna enerji veren glikozun pankreastan salgılandığını belirten Özer, vücutta fazla salgılanan insülinin tip 2 diyabet, hipertansiyon, lipid yüksekliği ve polikistik over sendromuna neden olduğunu belirtiyor. İnsülin direncinin zaman içerisinde kilo alımını hızlandırarak obezite riskini artırdığını da sözlerine ekliyor. "İnsülin direnci ortaya çıktığında hemen klinik belirti vermeyebilir. İnsülin direncine müdahale edilmediğinde, uzun dönemde birçok hastalığa sebep olabilir. Kardiyovasküler hastalık riski artar. Endotel fonksiyonu bozulur. Tip 2 Diyabetes Mellitus gelişir" uyarısında bulunuyor.

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