Fast food tüketenler dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Hemoroit, yani halk arasında bilinen adıyla basur, yaşam kalitesini düşürüyor. Makat bölgesindeki kan damarlarının gerilmesiyle oluşan çatlamalar, hemoroide zemin hazırlıyor. Hemoroit, bulunduğu bölgeye göre ikiye ayrılıyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, toplumda sık görülen ve ihmal edilen bu sağlık sorunuyla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

SEBEP CEP TELEFONU

Kronik kabızlık yani çok sık kabız olmak; şiddetli ıkınma ve sert gaita yapmak hemoroit nedenlerinin başında geliyor. Aynı şekilde tuvalette uzun süre oturmak, uzun süren ishal atakları, ıkınma süresini ve sayısını arttırdığı için hemoroide yol açabiliyor. Cep telefonu ile meşgul olmak, tuvalette kalma süresini de uzatıyor. Bu durum makat bölgesindeki damar yapısını bozuyor ve hemoroit rahatsızlıklarına zemin hazırlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, hemoroidal hastalıkların daha sıklıkla kadınlarda görüldüğünü söylüyor. Özellikle hamilelik döneminde metabolik ve hormonal düzensizlikler ile yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle hemoridal hastalıkların daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Hemoroidal hastalıkları dört evrede ele aldıklarını söyleyen Dr. Özkul, tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.



TEKRARLAR!

"Hastalığın ilk evrelerinde var olan şikayetler, ilaç tedavisi ile azalabilir. Hastalığın en son aşamasında basur; kanama, kaşıntı, akıntı ve şiddetli ağrı yapar. Kişi yürümekte ve oturmakta oldukça zorluk çeker. Bu evrede klasik cerrahi yöntemle hemoroid şişlikleri çıkartılır. Hemoroidin tekrarlama ihtimali vardır. Hastalar zorlu bir hastalık süreci yaşadıkları için bu dönemde daha koruyucu davranır" diyor.



​BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzun süren ve geçmeyen kabızlık,

Dışkıda kan,

Şişlik, ağrı ve kaşıntı,

Ailede, özellikte anne babada hemoroit varsa,

Acılı-baharatlı gıdalar dışkılama sırasında yanma varsa hemoroit riskiniz yüksektir.





BAHARAT TÜKETMEYİN

Hemoroitten korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Fast food yiyecekler hemoroide neden oluyor. Acı ve baharat riski artırıyor.



HERKESİN KORKULU RÜYASI: HEMOROIT1

​YARIN: BEYAZ EKMEK YEMEYİN