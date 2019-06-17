Gurur yapmayın Takvim Gazetesi yazarı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta yaşanan sorunların en çok erkekleri mutsuz ettiğini söylüyor. Cinsel isteksizlik ve erken boşalma gibi sorunlarda erkeklerin gurur yaparak doktora gitmeye utandığını belirtiyor. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünün önemine dikkat çekerek, çiftlere 'beklemeyin' uyarısında bulunuyor...



HANIMIN İLGİSİ YOK

7 Yaşım 65. Hanıma ilgim devam ediyor ancak hanım bana ilgili değil. 'Bu yaşta olur mu?' diyor. Ne yapmam lazım?

BU, hem sosyal hem de eşine ait bedensel ve hormonsal bir durum olabilir. Öncelikle hanımınla bu konuyu konuş. Toplumumuzda yaşlı insanlar cinselliği, ailesel ahlaka uygun bulmama eğilimi taşır. Çoğu kez hanımların 'Bu yaştan sonra çocuk olursa' kaygısı, cinsel hayatı olumsuz etkiler. Menopoza girdiğinde çocuk sahibi olamayacağını öğrenenler ise bu konuda daha rahattır. Eşini güvendiği bir doktora götürerek sorunlarınızın çözümü için ilk adımı atabilirsin. Sorunun çözümü mümkün. Tekrar deneyin.



ÇOCUK İSTİYORUM

7 2 aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. Ama ilişkide 5 dakikada bitiriyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Bu normal mi?

CİNSEL ilişki eşler arasındaki bedensel, sosyal ve ruhsal bütünleşmenin en önemli sürecidir. Bu nedenle eşinle ilişkinizi sadece çocuk için şeklinde tanımlamayın. Cinsel ilişki kısa sürse de çok efor ve enerji harcatan bir süreçtir. Terleme ve nefes alma sayısında artma beklenir. Ancak anlattıklarına göre bu biraz daha fazla olan bir durum. Kan şekeri düşmesi, panik atak, burun tıkanıklığı ve tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.



AKRABA EVLİLİĞİ DEĞIL

7 Dayımın halasının damadının yeğeniyle evliyim. Şimdilik korunuyoruz ama akraba evliliği olunca ilişkide rahatlayamıyorum. Çocuklarımız engelli olur mu?

PANİK yapmaya gerek yok. Anlattığın akraba evliliği sürecine uymuyor. Yani aynı sülaleden, aileden evlenmiş değilsin. Bu nedenle korkma. Ailene ve sana sağlıklı, mutluluklar dilerim.



DOKUNMUYOR BİLE

7 5 aylık evliyim. Eşim ilk geceden beri bana elini sürmüyor. Sordum, kızdı. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. 'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Sabır...



MENOPOZDAYIM

7 10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı?

MENOPOZA değil, menopozun başlama yaşına etkisi olur. Sigara içen kadınlarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtaların azalmasına neden oluyor.



İLİŞKİDE HÜSRAN

7 İşten ayrıldım. Eve eşim bakıyor. 2 aydır ilişkide hüsran yaşıyorum. Bunaldım. Cinsellik için olan ilaçlardan da kullanmadım. Ne yapayım? Bulunduğun durumu onur meselesi yapmışsın. Hemen iş bulup çalış. Bir an önce bu huzursuz ruh halinden kurtul. 'Şimdi ne yapabilirim?' diye kendine sor. Cinsel güç arttırıcı diye bilinen ilaçları kullanmana gerek yok. Moralin yerine gelince cinsel gücün yerine gelir. Düzenli beslenmek ve uyumak önemlidir.



EŞİMİN CANI YANIYOR

Karım 3 aydır ilişkiye girmeye yanaşmıyor. Canının yandığını söylüyor. Sizce sebebi ne olabilir?

Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Psikolog görüşü alınmalıdır. İhmal etmeyin.



CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU