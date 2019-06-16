Bugünkü
Takvim

kalbi korur

Maden suyu kalbi korur
Yaz günlerinde serinleten maden suyu sağlığı da koruyor. Tansiyon ve kan şekerini dengeleyen , kalbi koruyor. Hafızayı güçlendiriyor. Mideyi besleyen maden suyu, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerini azaltıyor. Toksinleri temizleyen maden suyu, kabızlığı bitiriyor. Ancak tansiyonu olanların ve hamilelerin doktora danışarak tüketmesi gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMaden suyu kalbi korur
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri