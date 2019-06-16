Maden suyu kalbi korur

Yaz günlerinde serinleten maden suyu sağlığı da koruyor. Tansiyon ve kan şekerini dengeleyen maden suyu, kalbi koruyor. Hafızayı güçlendiriyor. Mideyi besleyen maden suyu, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerini azaltıyor. Toksinleri temizleyen maden suyu, kabızlığı bitiriyor. Ancak tansiyonu olanların ve hamilelerin doktora danışarak tüketmesi gerekiyor.
- Sağlık
- 16.06.2019
- Gazete
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