nohut, buğday, yoğurt ve dereotu ilesıcak yaz günlerinde hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor.yüksek protein ve lif içeren bu çorbanın faydaları hakkında bilgi veriyor.önerdiği çorbanın faydalarını sıralıyor:İçerdiği yoğurt sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Kemik erimesini önler.Kilo vermeye yardımcı olur.İçerdiği protein sayesindeHafızayı güçlendirir. Halsizliği alır.Kötü kolesterolü düşürür. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları güçlendirir.Hazımsızlık ve kabızlığı engeller.Bağışıklığı güçlendirir.