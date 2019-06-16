İçerdiği nohut, buğday, yoğurt ve dereotu ile ayran aşı çorbası, sıcak yaz günlerinde hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, yüksek protein ve lif içeren bu çorbanın faydaları hakkında bilgi veriyor. Günde iki kase tüketilmesini önerdiği çorbanın faydalarını sıralıyor:
İçerdiği yoğurt sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Kemik erimesini önler.
Kilo vermeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller.
İçerdiği protein sayesinde kansere karşı koruyucudur.
Hafızayı güçlendirir. Halsizliği alır.
Kötü kolesterolü düşürür. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları güçlendirir.
Hazımsızlık ve kabızlığı engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
İçerdiği yoğurt sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Kemik erimesini önler.
Kilo vermeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller.
İçerdiği protein sayesinde kansere karşı koruyucudur.
Hafızayı güçlendirir. Halsizliği alır.
Kötü kolesterolü düşürür. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları güçlendirir.
Hazımsızlık ve kabızlığı engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.