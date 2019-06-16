Çarpık dişlere dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek, çocuklarda görülen çarpık dişlerle ilgili bilgiler verdi. Ortodontik tedavi ile bozuk diş dizisinin sağlıklı bir şekle geleceğini belirtti.
Ortodontik tedavinin amacı nedir?
Estetik kaygının giderilerek daha düzgün bir diş dizisi sağlamaktır. Özellikle ön bölgedeki dişlerde ayrıklık ya da çapraşıklık varsa bazı hastalar diş hekimleri ile görüşerek mevcut durumu protez yaparak estetik işlemlerle çözüme kavuşturabilirler.
Ortadonti tedavisi, hangi durumlarda uygulanır?
Bazı durumlarda okluzyon denilen dişlerin kapanışının bozuk olduğu durumlarda da ortodonti tedavisi gerekebilir. Çünkü bazı ortodonti vakaları protez yapılarak çözülse de, diş çekimi uygun görülmeyen ve örneğin ağızda stratejik bir öneme sahip olan bir diş fonksiyona sokulması için ortodontik tedavi şarttır. Bunun yanında open bite (açık kapanış) denilen, protez tedavisi ile çözümlenemeyecek diş boşluklarını kapatmak için de ortodonti tedavisi kaçınılmaz olacaktır.
Diş telleri hangi yaştan itibaren uygulanabilir?
5-6 yaşından itibaren her yaşta takılabilir. Yetişkin hastalarda belli bir yaştan sonra tel tedavisi uygulanamaz algısı olsa da bu yanlıştır. Ancak çocuklarda büyüme gelişme, yetişkinlere göre daha hızlı olduğu için tedaviye cevap erken sürede alınır. Yetişkin hastalar ve çocuklar arasında ortodontik tedavi açısından bir fark da çene kemiği gelişimi çocuklarda bitmemiştir.
Üst çene darlığında ya da alt ve üst çenelerin önde ya da geride oluşunun düzeltilmesi çocuklarda mümkündür. Ancak 16-17 yaşından sonra çene kemiğiyle ilgili gelişim tamamlandığından çene darlığı, ortondontik tedaviyi takiben plastik cerrahi müdahele ile düzeltilebilir.
Ortodontik tedavinin amacı nedir?
Estetik kaygının giderilerek daha düzgün bir diş dizisi sağlamaktır. Özellikle ön bölgedeki dişlerde ayrıklık ya da çapraşıklık varsa bazı hastalar diş hekimleri ile görüşerek mevcut durumu protez yaparak estetik işlemlerle çözüme kavuşturabilirler.
Ortadonti tedavisi, hangi durumlarda uygulanır?
Bazı durumlarda okluzyon denilen dişlerin kapanışının bozuk olduğu durumlarda da ortodonti tedavisi gerekebilir. Çünkü bazı ortodonti vakaları protez yapılarak çözülse de, diş çekimi uygun görülmeyen ve örneğin ağızda stratejik bir öneme sahip olan bir diş fonksiyona sokulması için ortodontik tedavi şarttır. Bunun yanında open bite (açık kapanış) denilen, protez tedavisi ile çözümlenemeyecek diş boşluklarını kapatmak için de ortodonti tedavisi kaçınılmaz olacaktır.
Diş telleri hangi yaştan itibaren uygulanabilir?
5-6 yaşından itibaren her yaşta takılabilir. Yetişkin hastalarda belli bir yaştan sonra tel tedavisi uygulanamaz algısı olsa da bu yanlıştır. Ancak çocuklarda büyüme gelişme, yetişkinlere göre daha hızlı olduğu için tedaviye cevap erken sürede alınır. Yetişkin hastalar ve çocuklar arasında ortodontik tedavi açısından bir fark da çene kemiği gelişimi çocuklarda bitmemiştir.
Üst çene darlığında ya da alt ve üst çenelerin önde ya da geride oluşunun düzeltilmesi çocuklarda mümkündür. Ancak 16-17 yaşından sonra çene kemiğiyle ilgili gelişim tamamlandığından çene darlığı, ortondontik tedaviyi takiben plastik cerrahi müdahele ile düzeltilebilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.