Sarımsakla güçlü pankreas

Vücutta hayati öneme sahip pankreas, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve hormonların üretilmesine yardımcı oluyor. Pankreastaki küçük bir problem bile, vücudun tüm metabolizmasını bozuyor. Özellikle pankreas kanseri, çağın vebasının en saldırgan ve ölümcül türü olarak biliniyor. Pankreas sağlığını korumak için baharatlı, işlenmiş ve şekerli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine sebzelerin çiğ tüketilmesi öneriliyor. Mucize besinlerden sarımsak da, pankreasın çalışmasının düzenliyor. Pankreas kanserine karşı koruma sağlıyor. Bağırsakları temizliyor.
- Sağlık
- 15.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.