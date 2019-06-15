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la güçlü pankreas

Sarımsakla güçlü pankreas
Vücutta hayati öneme sahip pankreas, kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve hormonların üretilmesine yardımcı oluyor. Pankreastaki küçük bir problem bile, vücudun tüm metabolizmasını bozuyor. Özellikle pankreas i, çağın vebasının en saldırgan ve ölümcül türü olarak biliniyor. Pankreas sağlığını korumak için baharatlı, işlenmiş ve şekerli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine sebzelerin çiğ tüketilmesi öneriliyor. Mucize besinlerden sarımsak da, pankreasın çalışmasının düzenliyor. Pankreas kanserine karşı koruma sağlıyor. Bağırsakları temizliyor.

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