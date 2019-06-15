Mutluluğu kekikle

lezzet katankokusuyla da mest ediyor. Stresiengelleyen, mikropları öldürenbu şifa deposu baharat,kan akışını hızlandırıyor.Cinsel hayatta sorunyaşayanların dayardımına koşuyor.veisteği artırıyor. Çiftlerinyüzünü güldürüyor.ağrılarını vesancılarını dindirir.iltihaplarını iyileştirir.ve üstsolunum yolları iltihabınıtedavi eder.vebronşit gibi üstsolunum yoluhastalıklarınınneden olduğu şikayetidindirir.