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Mutluluğu le

Mutluluğu kekikle
Yemeklere lezzet katan kekik, kokusuyla da mest ediyor. Stresi engelleyen, mikropları öldüren bu şifa deposu baharat, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Eklem ağrılarını ve sancılarını dindirir.

Bademcik iltihaplarını iyileştirir.

Öksürük ve üst solunum yolları iltihabını tedavi eder.

Astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının neden olduğu şikayeti dindirir.

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