Miyomları ihmal etmeyin

Prof. Dr. Bülent Berker, doğurgan dönemdeki kadınlarda sık görülen miyom problemine dikkat çekti. Şu bilgileri verdi:
Miyomun belirtileri nelerdir?
Kimi zaman belirti veremeyen miyom, kansızlık şikayetlerine yol açabilir. Miyom eğer rahim kavitesi içine yerleşmişse, adet sırasında rahimin kasılarak damarları kapatmasına engel olacağı için ya da damarların fazla miktarda artmış olmasına sebep olacağı için adet miktarını arttırabilir, ara kanama yapabilir veya adet süresini uzatabilir.
Miyom başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?
Hastalarda çarpıntı sorunu yaşandığı için genellikle guatrla karıştırılabilir. Kansızlığı olan hastaların mutlaka miyomu olup olmadığının araştırılması gerekir.
Miyomun tedavi yöntemleri nelerdir?
Hastalar bazen o kadar çok kansız olabiliyorlar ki bu hastalara ameliyat etmeden önce kan nakli yapmak gerekiyor. Bazen bunu tercih etmiyoruz. GnRH analogları dediğimiz bir takım iğneler var, aylık iğneler yaparak miyomun boyutunu küçültüyoruz miyomun bu arada kanama miktarını azaltmış oluyoruz.
Bu hastalıkta her kadının rahminin alınması söz konusu oluyor mu?
Şu bir gerçek ki, birçok kadın rahimlerini korumak istemektedirler.
Hastalarımızın tercihlerine saygılı olunarak tüm tedavi seçenekleri hastaya ayrıntılı olarak sunulmalı ancak hastanın üreme kapasitesini koruma isteği varsa, miyomektomi dediğimiz sadece rahimdeki urun alındığı yani rahmin korunduğu ameliyat yapılmalıdır. Burada cerrahın deneyimi ön plana çıkmaktadır.
Miyomektomi ameliyatını hastanın ve myomun durumuna göre karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapıyoruz.
Miyomun belirtileri nelerdir?
Kimi zaman belirti veremeyen miyom, kansızlık şikayetlerine yol açabilir. Miyom eğer rahim kavitesi içine yerleşmişse, adet sırasında rahimin kasılarak damarları kapatmasına engel olacağı için ya da damarların fazla miktarda artmış olmasına sebep olacağı için adet miktarını arttırabilir, ara kanama yapabilir veya adet süresini uzatabilir.
Miyom başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?
Hastalarda çarpıntı sorunu yaşandığı için genellikle guatrla karıştırılabilir. Kansızlığı olan hastaların mutlaka miyomu olup olmadığının araştırılması gerekir.
Miyomun tedavi yöntemleri nelerdir?
Hastalar bazen o kadar çok kansız olabiliyorlar ki bu hastalara ameliyat etmeden önce kan nakli yapmak gerekiyor. Bazen bunu tercih etmiyoruz. GnRH analogları dediğimiz bir takım iğneler var, aylık iğneler yaparak miyomun boyutunu küçültüyoruz miyomun bu arada kanama miktarını azaltmış oluyoruz.
Bu hastalıkta her kadının rahminin alınması söz konusu oluyor mu?
Şu bir gerçek ki, birçok kadın rahimlerini korumak istemektedirler.
Hastalarımızın tercihlerine saygılı olunarak tüm tedavi seçenekleri hastaya ayrıntılı olarak sunulmalı ancak hastanın üreme kapasitesini koruma isteği varsa, miyomektomi dediğimiz sadece rahimdeki urun alındığı yani rahmin korunduğu ameliyat yapılmalıdır. Burada cerrahın deneyimi ön plana çıkmaktadır.
Miyomektomi ameliyatını hastanın ve myomun durumuna göre karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapıyoruz.
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