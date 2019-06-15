Bugünkü
Takvim

Miyomları ihmal etmeyin

Miyomları ihmal etmeyin
Prof. Dr. , doğurgan dönemdeki kadınlarda sık görülen miyom problemine dikkat çekti. Şu bilgileri verdi:

Miyomun belirtileri nelerdir?
Kimi zaman belirti veremeyen miyom, kansızlık şikayetlerine yol açabilir. Miyom eğer rahim kavitesi içine yerleşmişse, adet sırasında rahimin kasılarak damarları kapatmasına engel olacağı için ya da damarların fazla miktarda artmış olmasına sebep olacağı için adet miktarını arttırabilir, ara kanama yapabilir veya adet süresini uzatabilir.

Miyom başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?
Hastalarda çarpıntı sorunu yaşandığı için genellikle guatrla karıştırılabilir. Kansızlığı olan hastaların mutlaka miyomu olup olmadığının araştırılması gerekir.

Miyomun tedavi yöntemleri nelerdir?
Hastalar bazen o kadar çok kansız olabiliyorlar ki bu hastalara ameliyat etmeden önce kan nakli yapmak gerekiyor. Bazen bunu tercih etmiyoruz. GnRH analogları dediğimiz bir takım iğneler var, aylık iğneler yaparak miyomun boyutunu küçültüyoruz miyomun bu arada kanama miktarını azaltmış oluyoruz.

Bu hastalıkta her kadının rahminin alınması söz konusu oluyor mu?
Şu bir gerçek ki, birçok kadın rahimlerini korumak istemektedirler.
Hastalarımızın tercihlerine saygılı olunarak tüm tedavi seçenekleri hastaya ayrıntılı olarak sunulmalı ancak hastanın üreme kapasitesini koruma isteği varsa, miyomektomi dediğimiz sadece rahimdeki urun alındığı yani rahmin korunduğu ameliyat yapılmalıdır. Burada cerrahın deneyimi ön plana çıkmaktadır.
Miyomektomi ameliyatını hastanın ve myomun durumuna göre karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapıyoruz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMiyomları ihmal etmeyin
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri