Menopozda kalbini aksatma! Östrojen hormonunun azalması kalp hastalığına zemin hazırlıyor

Herkes, uzun ve sağlıklı bir yaşamın hayalini kuruyor. Bunun yolu ise ilaçlardan değil doğal besinlerden geçiyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, sağlıklı beslenmenin insan hayatındaki önemine dikkat çekiyor. Paketli gıdalar yerine toprakta yetişmiş besinlerin tüketilmesini öneriyor. Hormonların vücut sağlığındaki rolünü açıklayan Prof. Dr. Nazlıkul, şu bilgileri veriyor: Hormonlar, iç salgı bezleri tarafından salgılanıyor ve dokulara kan yoluyla taşınıyor. Yaşlanmayla birlikte vücutta hormon üretimi azalıyor. Bu durum, önemli bazı proteinlerin oluşumunu da azaltıyor. Özellikle proteinlerin oranındaki bu azalma kemik erimesi, kalp krizi, kas hacminde azalma, saç dökülmesi, kilo alma, fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin azalmasını hızlandırıyor. Bedendeki tüm yaşamsal fonksiyonlar, hormon sistemi sayesinde gerçekleşiyor.
KAHVEYİ AZALTIN
Canlı hücreler tarafından salgılanan hormonlar, vücudun sağlıklı kalmasını saplıyor. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, kadınları cinsel ilişkiye hazırlıyor. Araştırmalar, östrojenin yükseldiği günlerde kadınların daha asabi ve alıngan olduğunu; östrojenin azaldığı günlerde ise kendilerini daha iyimser, mutlu ve sağlıklı hissettiğini gösteriyor. Östrojen hormonu nedeniyle kadınların yüzde 90'ı, adet öncesi dönemde vücutlarında şişkinlik, aşırı yeme arzusu, baş ağrısı ve göğüslerde gerginlik şikayetleri yaşıyor. Araştırmalar, adet öncesi dönemde östrojen hormonlarının en çok depresyon ve tiroit hastalıklarından etkilendiğini gösteriyor. Bu nedenle adet döneminde kadınlara tuz, şeker ve kafeinli içeceklerden uzak durulması öneriliyor. Yağlı yiyecekler yerine sebze yenmesini tavsiye ediyor.
KEMİKLERE ZARAR VERİR
Kadınlık hormonu östrojenin salgılanması, 35-40'lı yaşlarından sonra azalıyor. Ateş basması, gece terlemesi ve geceleri uyuyamama şikayetleri görülüyor. Menopozdan sonra kadınların yumurtalıkları östrojen üretemez hale geliyor. Östrojenin azalması, kalp hastalıkları riskini artırıyor. Kemik erimesini hızlandırıyor. Pek çok doktor, günümüzde kadınlara östrojen hormonu takviyesini öneriyor.
HER DERDİN DEVASI AŞK
Düzenli bir cinsel hayat, vücuda fayda sağlıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, aşkın şifasını şöyle sıralıyor:
Acıyı azaltır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kalbi çalıştırır: İlişkide kalp atışı 110-180'e çıkar. Bu etki, kalbi güçlendirir.
Formda hissettirir: İlişkide vücut 200 kalori kaybeder. Bu durum, zayıflamaya yardımcı olur.
Adeti düzenler: Düzenli cinsel hayat, hormonal dengeyi korur. Adetin düzenli olmasını sağlar.
Bağırsakları çalıştırır: İlişkide karın kaslarının kasılması, masaj gibidir. Bağırsaklar üzerinde olumlu etki gösterir.
Prostat kanserinden korur: Düzenli cinsel hayat, erkeklerde prostat kanseri riskini düşürür.
Bağışıklığı güçlendirir Mutlu cinsellik, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korur.
Güzelleştirir: Cinsellik, kan basınının artmasını sağlar. Mutluluk hormonunun yoğun salgılanmasına yardımcı olur. Kadınları 10 yıl gençleştirir.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: AŞK HAYATINA GÜÇ VEREN BESİNLER
KAHVEYİ AZALTIN
Canlı hücreler tarafından salgılanan hormonlar, vücudun sağlıklı kalmasını saplıyor. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, kadınları cinsel ilişkiye hazırlıyor. Araştırmalar, östrojenin yükseldiği günlerde kadınların daha asabi ve alıngan olduğunu; östrojenin azaldığı günlerde ise kendilerini daha iyimser, mutlu ve sağlıklı hissettiğini gösteriyor. Östrojen hormonu nedeniyle kadınların yüzde 90'ı, adet öncesi dönemde vücutlarında şişkinlik, aşırı yeme arzusu, baş ağrısı ve göğüslerde gerginlik şikayetleri yaşıyor. Araştırmalar, adet öncesi dönemde östrojen hormonlarının en çok depresyon ve tiroit hastalıklarından etkilendiğini gösteriyor. Bu nedenle adet döneminde kadınlara tuz, şeker ve kafeinli içeceklerden uzak durulması öneriliyor. Yağlı yiyecekler yerine sebze yenmesini tavsiye ediyor.
KEMİKLERE ZARAR VERİR
Kadınlık hormonu östrojenin salgılanması, 35-40'lı yaşlarından sonra azalıyor. Ateş basması, gece terlemesi ve geceleri uyuyamama şikayetleri görülüyor. Menopozdan sonra kadınların yumurtalıkları östrojen üretemez hale geliyor. Östrojenin azalması, kalp hastalıkları riskini artırıyor. Kemik erimesini hızlandırıyor. Pek çok doktor, günümüzde kadınlara östrojen hormonu takviyesini öneriyor.
HER DERDİN DEVASI AŞK
Düzenli bir cinsel hayat, vücuda fayda sağlıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, aşkın şifasını şöyle sıralıyor:
Acıyı azaltır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kalbi çalıştırır: İlişkide kalp atışı 110-180'e çıkar. Bu etki, kalbi güçlendirir.
Formda hissettirir: İlişkide vücut 200 kalori kaybeder. Bu durum, zayıflamaya yardımcı olur.
Adeti düzenler: Düzenli cinsel hayat, hormonal dengeyi korur. Adetin düzenli olmasını sağlar.
Bağırsakları çalıştırır: İlişkide karın kaslarının kasılması, masaj gibidir. Bağırsaklar üzerinde olumlu etki gösterir.
Prostat kanserinden korur: Düzenli cinsel hayat, erkeklerde prostat kanseri riskini düşürür.
Bağışıklığı güçlendirir Mutlu cinsellik, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı korur.
Güzelleştirir: Cinsellik, kan basınının artmasını sağlar. Mutluluk hormonunun yoğun salgılanmasına yardımcı olur. Kadınları 10 yıl gençleştirir.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: AŞK HAYATINA GÜÇ VEREN BESİNLER
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