Kırmızıda sağlık var

Yaz meyveleri, lezzetleriyle ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, rengarenk yaz meyvelerinin sağlığa olan faydalarını açıklıyor...
KARPUZ: Bol su içerir ve likopenden zengindir. Kolesterolü düşürür. Prostat kanserini önler.
ÇİLEK: C vitamini içeriği ile kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
KAYISI: Göz ve kalp sağlığını korur.
KİRAZ: Ödem atar. Kalp hastalıklarına karşı korur, kolesterolü düşürür.
TAZE ÜZÜM: Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Çekirdeği güçlü bir antioksidandır. Kabuğu, kansere karşı koruyucudur.
KARPUZ: Bol su içerir ve likopenden zengindir. Kolesterolü düşürür. Prostat kanserini önler.
ÇİLEK: C vitamini içeriği ile kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
KAYISI: Göz ve kalp sağlığını korur.
KİRAZ: Ödem atar. Kalp hastalıklarına karşı korur, kolesterolü düşürür.
TAZE ÜZÜM: Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Çekirdeği güçlü bir antioksidandır. Kabuğu, kansere karşı koruyucudur.
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