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Kırmızıda sağlık var

Kırmızıda sağlık var
Yaz meyveleri, lezzetleriyle ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, rengarenk yaz meyvelerinin sağlığa olan faydalarını açıklıyor...


KARPUZ: Bol su içerir ve likopenden zengindir. Kolesterolü düşürür. Prostat kanserini önler.

ÇİLEK: C vitamini içeriği ile ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

KAYISI: Göz ve kalp sağlığını korur.

KİRAZ: Ödem atar. Kalp hastalıklarına karşı korur, kolesterolü düşürür.

TAZE ÜZÜM: , kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Çekirdeği güçlü bir antioksidandır. Kabuğu, kansere karşı koruyucudur.

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