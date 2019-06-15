Bugünkü
Takvim

in şifresi

Kanserin şifresi kızılcık
Sağlıklı bir yaşamın temelini, sağlıklı beslenme oluşturuyor. Özellikle kadınların 35 yaşından sonra beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bazı besinlerin kadın sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor. Kanser riskini azaltan, vücuda güç veren besinler hakkında şu bilgileri veriyor

Fasulye: Kadınların haftada 3-4 kez fasulye yemesi, kalp krizi ve meme i riskini azaltır.

Az yağlı yoğurt: Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltır. Ayrıca meme kanseri riskini azaltır.

Yağlı balıklar: Haftada iki kez balık yemek; kalp, hipertansiyon ve eklem ağrısı şikayetlerini azaltır.

Domates: Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır. Kadınları meme kanserinden korur.

Çilek ve böğürtlen: Çilek, ahududu, böğürtlen ve gibi meyveler, anti kanserojen etkisi gösterir. Meme, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır.

Portakal suyu: Kemikleri güçlendirir. Meme ve yumurtalık kanserinden korur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKanserin şifresi kızılcık
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri