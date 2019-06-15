Kanserin şifresi kızılcık

Sağlıklı bir yaşamın temelini, sağlıklı beslenme oluşturuyor. Özellikle kadınların 35 yaşından sonra beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, bazı besinlerin kadın sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor. Kanser riskini azaltan, vücuda güç veren besinler hakkında şu bilgileri veriyor
Fasulye: Kadınların haftada 3-4 kez fasulye yemesi, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltır.
Az yağlı yoğurt: Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltır. Ayrıca meme kanseri riskini azaltır.
Yağlı balıklar: Haftada iki kez balık yemek; kalp, hipertansiyon ve eklem ağrısı şikayetlerini azaltır.
Domates: Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır. Kadınları meme kanserinden korur.
Çilek ve böğürtlen: Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler, anti kanserojen etkisi gösterir. Meme, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır.
Portakal suyu: Kemikleri güçlendirir. Meme ve yumurtalık kanserinden korur.
Fasulye: Kadınların haftada 3-4 kez fasulye yemesi, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltır.
Az yağlı yoğurt: Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltır. Ayrıca meme kanseri riskini azaltır.
Yağlı balıklar: Haftada iki kez balık yemek; kalp, hipertansiyon ve eklem ağrısı şikayetlerini azaltır.
Domates: Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır. Kadınları meme kanserinden korur.
Çilek ve böğürtlen: Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler, anti kanserojen etkisi gösterir. Meme, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır.
Portakal suyu: Kemikleri güçlendirir. Meme ve yumurtalık kanserinden korur.
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