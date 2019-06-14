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Tüm gün k ve zinde tutan besinler

geldi. Tüm yurtta termometreler yükseldi. , bitkinliği de beraberinde getirdi. Uzmanlar, vücudu rahatlatan ve k tutan besinleri şöyle listeledi...

Bitkinseniz doğru haberdesiniz

YAZ geldi. Tüm yurtta termometreler yükseldi. , bitkinliği de beraberinde getirdi. Uzmanlar, vücudu rahatlatan ve k tutan besinleri şöyle listeledi:

ÜZÜM: Vitamin açısından çok zengindir. Özellikle yoğun tempoda çalışan bireyler mutlaka tüketmelidir. Halsizlik ve kırgınlığı ortadan kaldırır.

MAYDANOZ: Kahvaltıda ve ara öğünlerde tüketildiğinde enerji arttırıcı etkisi daha fazla görülmektedir.

BAL: 1 tatlı kaşığı kadar bal tükettikten yarım saat sonra; 1 saat koşacak kadar enerjiyi elde etmiş olursunuz. Bu nedenle sabah kahvaltısı ve tüm öğünlerde bal tüketerek enerji depolayabilirsiniz.

HAVUÇ: Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunan, halsizlik gideren sebzeler arasındadır. Hücreleri güçlendirici etkileriyle vücuda sağlık ve canlılık kazandırır.

PİRİNÇ: Bağırsaklarınızın düzenli ve sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle sakinleştirici etkisi bulunmaktadır...

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